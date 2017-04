Marcelo confiesa que el Real Madrid lo quiso ceder

Marcelo se ha convertido en uno de los hombres más importantes del Real Madrid en los últimos años. Es dueño de la banda izquierda de la casa blanca por sus cualidades en defensa y más que todo, en ataque donde se hace impredecible junto con sus socios, Ronaldo, Modric, Benzema, entre otros.

Sin embargo, la historia pudo ser diferente para el lateral brasileño a los 18 años cuando el club por poco lo deja ir. “Cuando tenía 18 años un directivo me llamó su despacho en el Santiago Bernabéu. Me dijo que querían cederme a otro club para que cogiese experiencia y volvería al año siguiente. Le dije que no me iba a mover del Real Madrid. Fue el peor momento porque sabía que el equipo no me necesitaba, pero fue el momento en el que más fuerte fui”, confesó el sudamericano en el programa ‘Campo de Estrellas’ del canal oficial del club blanco.

Desde el primer momento eligió al club madrileño por sobre otras opciones que tuvo antes de salir de Brasil. “Había propuestas de CSKA de Moscú y de Sevilla. El Sevilla estaba casi cerrado porque el Fluminense firmó un acuerdo ya, pero el Madrid tenía interés también y yo dije que si eso era verdad me iba al Madrid”. Sin embargo, su llegada no fue la esperada pues no se suponía que iba a jugar en el primer equipo: “cuando llegué me dijeron que iba a jugar en el Castilla y yo estaba encantado de la vida, pero Capello dijo que no, que tenía que entrenar con el primer equipo”.

Marcelo fue el reemplazo natural de Roberto Carlos y desde entonces se ha ganado el cariño del Bernabéu hasta el punto de llevar la cinta de capitán. “Roberto Carlos nos trató como si fuéramos de la familia. Pasamos las navidades con él porque no podíamos ir a Brasil”.

DC | SPORTYOU