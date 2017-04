Maluma le envió un mensaje a los venezolanos: ¡No se rindan! (Video)

El cantante colombiano Maluma publicó a través de su cuenta en Instagram un video en el que se solidariza con la crítica situación que atraviesa Venezuela y envía fuerza y energía a su país hermano.

“Esta ocasión aprovecho mis redes sociales, aprovecho mi Instagram para mandar un saludo muy especial de fuerza, de aliento a mi pueblo hermano Venezuela, se por todo lo que están pasando y quiero decirles que les envió mucha fuerza y mucha energía” expresó el Pretty Boy antes de agregar que desea visitar tierra criolla pronto.

Juan Luis Londoño, nombre de pila de Maluma, también pidió a los venezolanos que no se rindan pues a su juicio “Lo que está pasando va a llegar un momento que tiene que terminar y estoy seguro que va a ser más temprano que tarde. Así que mis parceros venezolanos aquí tienen un hermano más, cuentan conmigo para lo que sea de parte de Juan Luis ¡Fuerza Venezuela! No se rindan parceros no se rindan Dios los bendiga”.

FUERZA VENEZUELA 🇻🇪❤ Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 9:43 PDT

DC | Revista Ronda