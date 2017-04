Maduro desde Cuba: Washington ha dado órdenes para intervenir Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este lunes 10 de abril en el XV Consejo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que Estados Unidos ha dado la orden a la oposición de no sumarse al diálogo para “reventar a nuestro país para un intervención extranjera”.

“Yo he llamado al diálogo y sigo llamando al diálogo. No hay otra forma de conseguir la paz, la única de conseguir la paz es a través de la palabra, del diálogo, del debate sincero, de la búsqueda de razones, de la búsqueda de puntos comunes (…) La verdad verdadera es que se ha dado la orden desde Washington de cero diálogos en Venezuela y reventar a nuestro país para una intervención extranjera. Absolutamente inviable, no tiene pertinencia histórica”, expresó el mandatario.

Asimismo, señaló que “en este momento hay una situación nueva, hay una situación de reconversión del poder, los órganos principales de toma del poder de los Estados Unidos están en manos de extremistas. El reciente bombardeo a Siria, pasando por encima de los acuerdos de los países. Deben llamarnos a la alerta, por eso es importante está reunión del Alba. La reciente arremetida interna de la derecha venezolana, que ha tomado el camino del golpismo, representa las nuevas corrientes extremistas que toman decisiones en los Estados Unidos. A pesar de sus amenazas y su conducta bochornosa, Venezuela puede decir hoy que después de todas estas presiones hemos salido victoriosos en la Organización de Estados Americanos defendiendo nuestra verdad, hemos derrotado a la coalición de países y gobiernos de derecha, que han pretendido imponer una presión abierta a nuestro país”.

“Las presiones que ha habido en la últimas semanas desde Washington se han acrecentado. Venezuela está en la mira, desde hace tiempo, desde que llegó la revolución (…) a estas oligarquías no les importa elecciones, no les importa democracia, les importa el poder. Por ahí hay izquierdas cobardes que no tardan un segundo para sumarse a estos llamados para condenar para decir ‘golpe Estado en Venezuela’. Golpe de Estado estamos enfrentado en este momento, y estamos derrotando en Venezuela, pero lo está dando la derecha oligárquica, subordinada a los intereses de Estaos Unidos”, añadió.

Sobre el Alba, el Maduro venezolano dijo “el Alba a sabido enfrentar y transitar su propio camino, ha sabido inventar su propio camino. Si la OEA en 69 está marcada por la muerte, la intervención, por la subordinación de los Estados, El Alba está marcada por la unión y puede mostrar una obra concreta, se han operado en la Misión Milagro más de 4 millones 500 mil latinoamericanos, en la escuela Salvador Allende se han delegado miles de educadores y se creó Petrocaribe, como creación del Alba que protege a 18 estados del Caribe, le ha aseguro en tiempos de paz y crisis, en los últimos 13 años, la estabilidad energética, fiscal y financiera a todos los Estados que se han sumado. Petrocaribe es un instrumento del Alba”.

Durante su alocución, sostuvo que la OEA “este Consejo Político del Alba sigue señalando un rumbo, a nosotros en la lucha por la libertad de nuestro pueblo nada se nos ha regalado. Todo el camino andado hasta ahora, todo el legado creado debe ser tomado con absoluta conciencia de las batallas que aun estamos dando, el siglo XX sin lugar a duda tuvo un hecho marcador, si el XIX tuvo un Bolívar, el XX que apenas se despidió hace unos años fue el siglo fue el inicio del imperialismo hegemón. La OEA es la Organización que sustituye a las Conferencias Panamericanas que Martí denunciaba a finales del siglo XIX, donde denunciaba el control hegemon de la elite imperial de los Estados Unidos”.

El presidente aseguró que “desde la fundación de la Organización de los Estados Americanos, han pasado 69 años y la historia de la OEA es la historia del bochorno más grande de subordinación de las oligarquías locales de nuestros países a los intereses imperiales, en todas las coyunturas y en todos los momentos”.

También informó “hemos recibido el respaldo del pueblo Cubano ante las amenazas impuestas por el Tribunal de Inquisición, en 1948 se formó la OEA mientras se desarrollaba una de las represiones más crueles de la historia de América, en Colombia. Hemos puesto en tela de juicio, junto a nuestro pueblo, el papel que realmente juega la OEA en nuestra región, esa organización sirvió de escenario para la injerencia contra Cuba”.

En este evento, que se realiza desde La Habana, Cuba, distintas naciones de Latinoamérica y el Caribe, junto movimientos culturales de la región, manifiestan su solidaridad a Venezuela.

DC | Panorama