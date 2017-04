Madre de presidenta Michelle Bachelet apoya liberación de violadores de DD HH en Chile

El pronunciamiento de la madre de la presidenta chilena Michele Bachelet ccayó como una bomba entre sus familiares al declarar que no estaba en desacuerdo con que se libere a los violadores de los derechos humanos que tengan problemas mentales durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre los que están los torturadores y asesinos

El comandante jubilado Edgar Cevallos, cuya demencia mixta fue constatada por un hospital y el servicio forense estatal, fue liberado hace diez días por el mismo juez que en septiembre del año pasado lo condenó a cuatro años de cárcel por haber sido uno de los dos torturadores que causó la muerte del general Alberto Bachelet.

“Las personas que no están en condiciones buenas de salud, que en realidad ya no saben si quiera de qué es su vida, no tiene sentido que sigan presas”, declaró Jeria el jueves tras asistir al acto de aniversario de la policía uniformada. “No hablo de perdón porque el perdón es cuando se lo piden y nadie me lo pidió a mí nunca”, agregó.

Después de las declaraciones de la madre de la presidenta, personas cercanas a víctimas de la dictadura reaccionaron. “Familiares de víctimas rechazamos tajantemente dicha decisión de Ángela Jeria”, escribió en su cuenta de Twitter Felipe Henríquez. Por su parte, Cecilia Heyder, hija de un militar ejecutado, agregó que las palabras de Jeria “no me representan”.

El juez que liberó a Cevallos adujo que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores dispone que el condenado “no cumplirá la sanción privativa de libertad impuesta mediante sentencia ejecutoriada por haber caído en la enajenación mental”.

Familiares de los 3,095 opositores asesinados en la dictadura, según cifras oficiales, más unos 37,000 torturados y presos políticos presionan por el cierre de Punta Peuco para que los criminales de lesa humanidad vayan a cárceles comunes.

DC/AP