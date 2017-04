Luisana Lopilato asegura que su hijo Noah se encuentra bien

Luisana Lopilato dijo que su hijo Noah, de 3 años, se encuentra bien después de recibir un tratamiento por cáncer. En una conferencia de prensa el lunes en su natal Argentina, la actriz dijo que Noah, su hijo con el músico canadiense Michael Bublé, tiene una larga recuperación por delante. Agregó que la experiencia le ha hecho valorar más la vida.

La familia había compartido noticias sobre Noah por última vez en febrero, cuando dijeron que progresaba bien en su batalla contra el cáncer. La enfermedad de Noah fue anunciada en noviembre y sus padres no especificaron qué tipo de cáncer padece o cuándo fue diagnosticado.

La pareja tiene otro hijo, Elías, quien cumplió 1 año recientemente. Bublé ha sido galardonado con el Grammy y entre sus álbumes destacan “Come Fly with Me” y “Caught in the Act”.

Lopilato es famosa por sus papeles en “Chiquititas”, “Rebelde Way” y “Casados con hijos”.

