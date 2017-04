Los explosivos mensajes de Miguel Cabrera por crisis venezolana

Venezuela no vive sus mejores momento como país. La nación de las ocho estrellas en su bandera atraviesa una profunda crisis social que afecta a sus habitantes, pero también a los que se encuentran afuera. Miguel Cabrera es uno que utiliza sus redes sociales para mostrar su pesar por la situación.

El mejor bateador de la MLB, y capitán de la selección nacional de béisbol, escribió y posteó un video en su cuenta de instagram donde le muestra al mundo lo que pasa en su país.

“Csm (Co… de su madre) todo esto un país matándose y los que tienen el poder en Venezuela no pueden hacer nada, que impotencia, yo no soy chavista ni opositor. YO SOY VENEZOLANO Y ME DUELE MI PAÍS YA BASTA”, escribió el criollo en el post de un video donde se muestran los hechos ocurridos en la protesta opositora este martes en Caracas.

Hace cinco días el primera base de los Tigres de Detroit también había hecho algo similar, en esa oportunidad se manifestó después de la protesta que se efectuó en Plaza Venezuela el día sábado 1 de abril.

Csm todo esto 😡😤 un país matándose y los que tienen el poder en venezuela no pueden hacer nada 😤 que impotencia 😡 yo no soy chavista ni opositor. YO SOY VENEZOLANO Y ME DUELE MI PAÍS YA BASTA. Una publicación compartida de Miguel Cabrera (@miggy24) el 4 de Abr de 2017 a la(s) 4:57 PDT

Te Amo Venezuela, te llevo en mi alma, me dueles, me duele cada niño con hambre, cada joven sin futuro, cada anciano sin salud, aquí estoy yo para Ti! Mi corazón está contigo Mi Venezuela 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 Una publicación compartida de Miguel Cabrera (@miggy24) el 31 de Mar de 2017 a la(s) 11:15 PDT

DC | Ovación Deportes