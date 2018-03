“Lobo” Guerra se pronunció ante la situación del país

No soy de apoyar ningún partido político pero no puedo seguir callado ante esta situación en mi V E N E Z U E L A . YA BASTA de reprimir a tanta gente inocente que quiere un cambio no sé si para estar mejor o peor pero QUIEREN UN CAMBIO. 🇻🇪 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪

