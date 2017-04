Lo que dijo Pepe Aguilar de su hijo tras ser acusado de tráfico humano

El cantante de música ranchera Pepe Aguilar señaló que su hijo José Emiliano no es un delincuente, y confía en que éste probará su inocencia en el juicio que enfrenta en Estados Unidos tras ser acusado de intentar introducir ilegalmente en ese país a cuatro ciudadanos chinos.

A través de un video difundido el sábado en su cuenta de Twitter, el intérprete de música mexicana lamentó la delicada situación que enfrenta su familia, y dejó en claro que tanto él como su esposa y sus tres hijos apoyan completamente a su primogénito.

“Como padre, estaré apoyando a mi hijo, y a toda mi familia, incondicionalmente. Yo creo en mi hijo, no es un delincuente, y seguramente así lo probará él en el juicio”, afirmó el intérprete en la grabación en que agradeció las muestras solidarias de sus seguidores y amigos. “Estamos en corazón, en alma. y se equivoca uno en la vida, y eso no significa que no vamos a apoyarlo en las buenas, y en la malas. Sobre todo en las malas”.

Aguilar, de 48 años, dijo que no oculta nada, y aunque el apoyo a su hijo es absoluto, agregó que es incapaz de hablar por alguien más.

“Yo no hice nada, simplemente no voy a hablar, para empezar, de la vida de otro ser humano, de otra persona, de un hombre de casi 25 años de edad, que tiene sus responsabilidades, que él sabrá lo que quiere decir o no de su vida, yo no podría, definitivamente, hablar por mi hijo”, subrayó.

El ganador de premios Grammy y Latin Grammy e hijo del fallecido astro de la música ranchera Antonio Aguilar, aseguró que cree firmemente en la ley y consideró que toda sociedad debe regirse con base en las leyes.

“Nadie está por encima de la ley”, enfatizó.

El cantante confirmó que su hijo es ciudadano estadounidense, y al ser mayor de edad, será juzgado en ese país para determinar si es culpable o inocente.

“Creo en una sociedad que debe de regirse con leyes y debe tener consecuencias si uno falta a ellas”, declaró.

Jeremy Warren, abogado de José Emiliano Aguilar, dijo el viernes que su cliente dará su versión de los hechos en la corte. Añadió que el cantante ganador del premio Grammy no tiene ninguna relación con el arresto de su hijo.

Warren se negó a comentar más sobre los hechos. TMZ fue el primer medio que reportó sobre el arresto ocurrido el 14 de marzo en el cruce fronterizo Tijuana-San Ysidro, en el condado San Diego.

Según documentos de la corte, los agentes descubrieron a ciudadanos chinos en el maletero del auto de José Aguilar, quien está libre bajo fianza.

El acta de acusación señala que dos de los inmigrantes se dirigían a Los Ángeles y otros dos a Nueva York.

DC | AP