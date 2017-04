Lo que dijo Amanda Gutiérrez después de haber sido retenida en Miraflores (Video) #28Abr

La actriz venezolana Amanda Gutiérrez fue retenida en las afueras del palacio de Miraflores mientras protestaba ella sola con una pancarta en contra del presidente Nicolás Maduro.

Según informó la actriz a través de su cuenta en Instagram, explicó que se despertó “con una desesperación” por el asesinato del joven estudiante Juan Pablo Pernalete y por la represión “brutal” en manifestaciones y “agarré e hice una pancarta yo misma que decía ‘No más represión’ y llamé a un mototaxi y me fui para Miraflores, me bajé en una esquinita, tomé mi videíto y ahí me agarraron los guardias”.

Reconoció que los efectivos la “trataron muy bien, estoy bien en mi casa, ojalá trataran así de bien al resto de Venezuela, porque sí les pude decir que yo estaba en resistencia, de que esa represión brutal no tenía ningún sentido, que están matando gente”.

Gracias a todos por su preocupa ion! Resistencia! Una publicación compartida de Amanda Gutierrez (@amandagutierrezpadron) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 10:55 PDT

Horas antes, Gutiérrez había compartido un video en su cuenta en Instagram en donde pidió a sus seguidores estar “atentos” a sus publicaciones. Dijo que no daría más detalles.

Resistencia! No más represión ! Una publicación compartida de Amanda Gutierrez (@amandagutierrezpadron) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 7:19 PDT

