Lester Toledo a Arias: Cobarde, mientras los zulianos protestan a tus puertas, acosas a mi familia #11Abr

“La respuesta de los cobardes y los delincuentes es apuntar al más débil, eso es lo que hace Francisco Arias Cárdenas, mientras en Maracaibo una multitud en protesta le reclamaba elecciones y lo señalaba de golpista, su respuesta inmediata fue la represión abusiva en contra de los ciudadanos, al tiempo que enviaba a sus esbirros del SEBIN a acosar a mi familia. Cobarde, mil veces cobarde”, reclamó Lester Toledo diputado venezolano ante la presencia de vehículos del Servicio de Inteligencia en los alrededores de la vivienda de los padres de su esposa, Yenny Chacín.

La situación de acoso policial fue denunciada inicialmente por la señora Chacín de Toledo a través de su cuenta Twitter: “A esta 3:20pm 10 d abril, dos patrullas del SEBIN en casa de mis padres. Que buscan? Que quieren dejar? No creo que busquen a @LesterToledo”, a este comentario, el diputado Toledo habría indicado por esa red social: “@PanchoArias2012 No seas tan poco hombre y COBARDE. Te arman una protesta por corrupto y cómplice de la dictadura y la pagas con mi familia”.

El diputado recordó que no es la primera vez que someten a su familia a persecución y acoso: “Aun mi hija Amanda recuerda la noche del domingo 28 de agosto cuando hombres encapuchados y armados entraron violentamente a mi casa, mis padres y mis hermanos fueron víctimas de allanamientos y persecución al igual que mis compañeros de Voluntad Popular, y no puedo dejar de mencionar la prohibición de salida del país que le dictaron a mi esposa por 200 años. Ha sido una persecución y acoso sistemático que se han trazado en contra de mi familia”, denunció Toledo.

No prescriben

“Nada de lo que hagan me hará callar ni aplacarán mi lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Me he encargado de llevar un registro de todos los abusos, detenciones arbitrarias, persecuciones, fallecidos y heridos por la represión del régimen de Maduro, a quien le recordamos que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben” señaló el diputado Lester Toledo, quien mantiene una agenda de trabajo internacional para sumar apoyos hacia la causa de Venezuela.

“Un dictador cobarde que asesina jóvenes en la calle, arremete en contra de bebes y dispara bombas lacrimógenas desde helicópteros, ya perdió toda legitimidad ante todos los venezolanos, que reclaman elecciones y busca una salida pacífica a la grave crisis que los agobia”, señaló Toledo.

Para finalizar el dirigente de Voluntad Popular señaló: “Ratifico mi compromiso con todos los guerreros de la justicia que luchan en las calles de mi Venezuela: seguiré abriendo puertas en todas las instancias internacionales para denunciar la dictadura que se ha instaurado en el país, hasta lograr la presión necesaria y lograr el cambio que todos reclamamos, fuerza y fe Venezuela”.

DC/NP