¡Lamentable! Falleció actor mexicano Gustavo Rojo #23Abr

Este sábado falleció a sus 93 años el primer actor mexicano Gustavo Rojo, la información fue confirmada por su hija la también actriz, Ana Patricia Rojo.

La actriz indicó que los restos del actor serán velados en una funeraria del rumbo de Santa Fe, este domingo. Explicó que su padre se encontraba enfermo desde hace algún tiempo.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y diversos actores expresaron mensajes de condolencias para los familiares de Rojo.

Mandando todo mi amor y toda mi energía positiva para abrazar de lejos a mi querida sis @ANAPATRICIAROJO …my dear I love you- I'm so sorry

