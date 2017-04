Ladrón se llevó radio dañado y deja su dinero

Un sujeto ha sido catalogado como el peor ladrón del mundo, luego que robara una radio averiada de un vehículo que estaba estacionado en plena vía pública, según relata el dueño de la unidad, Tom Drury. Pero eso no fue todo, sino que en su intento por huir, dejó caer dinero en uno de los asientos del auto.

Tom Drury cuenta que al percatarse que le faltaba la radio a su carro, un Mazda de 1994, lejos de ponerse triste, le dio mucha risa, ya que ese aparato no servía y llevaba mucho tiempo tratando de deshacerse de él. Asimismo dijo que el dinero que se le cayó al ladrón , equivalente a 22 dólares australianos, es una cantidad que valía más que el objeto sustraído.

“Traté de quitarlo hacía poco, pero me rendía por la frustración. Para sacarlo necesitaba una herramienta especial que no tenía, así que cuando vi que ya no estaba, no puede evitar reírme”, contó Tom Drury.

Además, dijo que si pudiera decirle algo al ladrón, sería “gracias”. “Gracias por pagarme lo que me iba a costar quitar el estéreo. Y por cierto, ¡no hay devoluciones! El estéreo estaba descompuesto, no sintonizaba ninguna estación y no leía ningún disco, era pura basura”.

DC | Diario Correo