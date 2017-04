La provocativa foto de Shakira que subió Piqué en las redes sociales

Gerard Piqué elogió a la madre sus hijos por las redes sociales. El defensa del Barcelona dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter la parte que más le gustó del nuevo videoclip de la colombiana junto al artista francés Black M.

El futbolista subió una imagen en donde se muestra a la cantante de espaldas con un vestido de látex exhibiendo una silueta muy formada, mostrando parte de sus atributos. “Esta es mi parte favorita del video”, escribió Piqué en su red social.

This is one of my fav parts in the video! 😋😋https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw

