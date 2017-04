La periodista Meche Celta también explotó contra Annarella Bonno (Fotos)

Este viernes la reconocida periodista deportiva Meche Celta, respondió a la animadora de Televen, Annarella Bono, quien criticó a los artistas que viven fuera de Venezuela y opinan sobre la delicada situación que atraviesa el país.

Bono, justificó a los medios de comunicación que no transmitieron la manifestación desarrollada el pasado jueves en Caracas, algo que la amante de los deportes no perdonó, explotando a través de Instagram.

“El respeto no se exige Annarellla Bono, se gana. Al gobierno sí se le exige, a las funcionarios públicos sí se les exige!, y no, el deber de los medios no es callar, es informar”, puntualizó Celta a través de la red social.

El video de Annarella Bono:

DC | Caraota Digital