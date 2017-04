“La lucha es contra el Gobierno, no entre ciudadanos”

La concejal del Acción Democrática en el municipio Caroní, Aida González, solicita a los guayaneses acatar los lineamientos de la Mesa de la Unidad Democrática nacional y regional, protestando en las calles de manera pacífica, sin caer en la violencia o en la anarquía.

“Los ciudadanos deben entender que cuando se convoca una protestas es para que inicie a una hora y termine a otra, entendemos el ímpetu de la gente, pero tenemos que seguir las directrices de los líderes de la oposición”.

Comenta que cuando se dieron las instrucciones para el plantón, se dijo que no podían trancar calles con obstáculos, sino con personas, recomendación que no cumplieron quienes quisieron extender la protesta más allá de la hora pautada.

Expresa su preocupación por las trancar colocadas en varias urbanizaciones alrededor de la Avenida Atlántico, porque en estas se generan destrozos en las vías que el chavismo aprovecha para achacarle a la oposición o a los partidos políticos de la MUD.

“Muchos dicen que el Gobierno no va a salir con marchas, pero lo cierto es que no va a salir haciendo destrozos que nos afectan a nosotros mismos como vecinos y no a los dirigentes del chavismo”.

Contra el Gobierno

La edil adeca reitera que estas protestas aisladas no son convocadas por la oposición porque los partidos que adversan al chavismo no tienen intención de enfrentar ciudadanos contra ciudadanos, ni contra la GNB y mucho menos contra los colectivos.

González explica que “estas situaciones provocan enfrentamientos entre vecinos, haciendo que olvidemos quién es el enemigo, nosotros protestamos en contra del Gobierno, para mostrar nuestro desacuerdo con la situación que vivimos, no para pelearnos con el resto de los venezolanos”.

Recuerda que durante las protestas que se presentaron en la tarde noche del lunes una vecina del sector pidió pasar porque regresaba a su casa con su hija enferma, pero le negaron el acceso, “eso es anarquía, eso no afecta al Gobierno, sino a nosotros mismos”.

Critica que algunas personas apoyen este tipo de protestas desde los carros, los balcones de sus edificios o sus casas, pero cuando los jóvenes son detenidos por los organismos de seguridad “quedan solos”, porque esas mismas personas no salen a respaldarlos.

Siguen en la calle

González aclara que la oposición no va a claudicar ante el chavismo, ni van a dejar las protestas en la calle, pero estas siempre van a ser pacíficas.

“Vamos a seguir expresando nuestro descontento contra este mal Gobierno, que lo único que nos ha dejado es hambre, miseria y corrupción, pero no vamos a caer en la violencia, porque ese es el terreno que le conviene al chavismo”.

Aclara que calentar la calle no significa generar destrozos, ni enfrentar a los GNB o los colectivos, sino participar en todas las actividades que convoquen la dirección de la MUD y cumplir de manera cívica con una lucha basada en la inteligencia y la perseverancia.

DC/NP