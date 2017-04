Llegueeeeee!!!!! Aqui estoy mi gente hermosa hermosa tal y como lo prometí. Para alzar mi voz con la de todo un pueblo que pide a gritos el Cambio. De la mano de D-os y con FE absoluta #findeladictaduravenezolana

A post shared by Karina (@karinalavoz) on Apr 18, 2017 at 10:41am PDT