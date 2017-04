Juan Requesens reveló cómo colectivos oficialistas lo agredieron (Video) #3Abr

Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, denunció que colectivos afectos al oficialismo lo agredieron este lunes “con un palo” durante una protesta pacífica cerca de la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas.

El dirigente de Primero Justicia relató que fue herido cuando intentó ayudar a un señor que estaba siendo golpeado por los presuntos simpatizantes del gobierno. “Cuando me metí para sacarlo, fue allí que me descuidé y me dieron con un palo”.

“Estas heridas son solo la peor cara de un gobierno que no quiere a Venezuela en la calle”, aseveró.

Invitó a los ciudadanos a seguir en las calles de forma pacífica para seguir denunciando los abusos del gobierno.

“Nosotros sin miedo hoy, mañana y pasado vamos a seguir luchando por nuestro país. Demos todo por Venezuela porque lo vamos a lograr. Seguimos en la calle”, señaló.

Recordó a sus seguidores que mañana a las 10:00 am la oposición se concentrará en Plaza Venezuela para llegar hasta la sede de la Asamblea Nacional.

