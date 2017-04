Juan Pablo Raba repudió las muertes ocurridas en las protestas en Venezuela

Que el mundo lo sepa. En Venezuela te pueden matar por ejercer tu derecho constitucional a protestar. @unesco @nacionesunidas esto es lo que hacen los asesinos que gobiernan Venezuela. MATAN a su pueblo. The world must know that in Venezuela you can get killed for using your constitutional right to protest. @unitednations this is what the assassins in government are doing with their people: KILLING them.

