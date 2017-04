¡Increíble! Un hombre gastó miles de dólares para parecerse a personajes de Dragon Ball Z

Un joven gastó miles de dólares en parecerse a uno delos personajes de Dragon Ball Z

Un joven que en el pasado sufrió bullying le dio un giro a su vida. Y si bien le costó bastante dinero y, sobre todo, esfuerzo, se lo ve más que feliz con los resultados y sus fotos hacen furor en las redes sociales entre los fanáticos del cosplay, el animé y el deporte.

Se trata de Julian Low, que no es un simple fan de Dragon Ball Z. Para él, el dibujito animado de animé era algo más que un simple programa más de televisión: era su vida.

Harto de su aspecto de debilucho, por el que le hacían bullying, decidió convertirse en su personaje favorito: Trunks. Para esto, gastó más de 15 mil dólares (poco más de 240.000 pesos) en operaciones para quedar lo más parecido posible a él. Y, además, hizo muchísimo ejercicio.

“En escuela era como un soñador, o muy distraído. Me costó muchas burlas. Me veían como debilucho, mucho de lo que viví me lo guardé y podría decir que Dragon Ball fue mi escape”.

DC/EI