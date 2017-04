¡Increíble! Adolescentes aspiran cenizas creyendo que era cocaína

Tres adolescentes de 15, 16 y 17 años de edad, entraron a una casa en la localidad de St. Peters, Missouri, en Estados Unidos.

Su objetivo era robar cosas livianas de valor que pudieran transportar. Para ello forzaron la puerta de entrada, según indica el informe policial en el que se recogen los detalles del robo.

Los jóvenes se hicieron con una Xbox 360 (así pueden jugar un rato…), recetas médicas del dueños de casa, algunas joyas.

Lo más raro de todo es que también se llevaron con ellos el recipiente que portaba las cenizas del difunto padre del dueño de la casa. Es que estos jóvenes ladrones, se creyeron que el recipiente estaba lleno de cocaína.

En la huida se dieron cuenta del error (hermano, me aspire este polvo, pero no pega nada?). Uhhh, me parece que nos estamos aspirando la ceniza de un finado!!!, dijo uno de ellos. Inmediatamente desecharon las cenizas del padre del dueño de casa por la ventanilla del automóvil en el cual escaparon.

Pero además, se ve que fumarse las cenizas del finado, acentuó su estupidez. Al llegar a la casa de uno de ellos conectaron la Xbox, al modo de juego online, e inmediatamente la policía rastreo la IP y dio con los aprendices de delincuentes.

DC/NI