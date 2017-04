Herencia de Juan Gabriel sigue creando polémica entre sus hijos

Joao Gabriel Alberto Aguilera, el menor de los dos hijos biológicos no reconocidos por el cantautor mexicano Juan Gabriel, se declara listo para la cita que el próximo 13 de abril lo llevará a enfrentarse en un tribunal de Florida a Iván Aguilera, heredero universal del “Divo de Juárez”.

Joao Gabriel Alberto Aguilera reiteró que el origen de su demanda es lograr justicia porque “soy hijo de Alberto Aguilera Valadez (nombre de pila de Juan Gabriel) y quiero que respeten mis derechos, que reconozcan que yo soy su hijo”.

El joven demostró su vinculo consanguíneo con el Divo de Juárez, Joao Gabriel Alberto, de 24 años, recordó que “tal vez yo era un secreto para la prensa, pero nunca fui un secreto en la vida de mi papá(…)Creo que él me quiso cuidar de varias personas, cuidarme de situaciones y hoy día lo comprendo más. Ya sé por qué lo decidió así“.

Él está convencido de que Juan Gabriel jamás habría declarado a uno de sus hijos como administrador absoluto de sus bienes. “Eso no iba con sus valores y su filosofía”, expresó antes de recordar que un día el artista le dijo: “Albertito, todos los problemas que yo tengo hoy es por el dinero’.

Al impugnar el supuesto testamento de su padre, Joao Gabriel Alberto Aguilera espera que por la vía judicial “se aclare lo que pasó el día que falleció (Juan Gabriel), que se aclare la cremación, que se aclaren todos los movimientos que han hecho, que se aclare el supuesto testamento. Y que se aclaren todas las dudas que tenemos“.

En una entrevista para la cadena Univisión , dijo que sospechaba que algo no estaba bien, cuando cayó en cuenta de que tras la súbita muerte del cantautor mexicano, sus allegados comenzaron a realizar “muchos movimientos en secreto”.

A estas personas, entre quienes se encuentra el heredero universal, Iván Aguilera, no les perdona que le impidieran estar con su papá “en sus últimos momentos, en su último aplauso, su último adiós”.

Respondió que Iván Aguilera miente cuando ha dicho que no sabía de su existencia. ¿Por qué lo haría? “Porque no le conviene. Él es doble cara, esconde muchas cosas y no es una persona sincera u honesta. Él no quiere que la verdad salga”, afirmó.

Cuando Charry le preguntó cuál sería esa verdad que Iván Aguilera supuestamente intentaría ocultar, Joao Gabriel Alberto, hijo de Juan Gabriel con su exempleada Consuelo Rosales, declaró: “Él no es hijo de mi papá bajo ninguna modalidad y (también intentaría ocultar) todos los robos que ha hecho, de las casas (del Divo de Juárez) y no sé qué más falta“.

Por otro lado, Luis Alberto Aguilera, el mayor de los dos hijos biológicos no reconocidos en vida por el Divo de Juárez, se ha mantenido en silencio en cuanto a esta demanda, aunque Joao Gabriel Alberto entiende que el 13 de abril se presentará en el tribunal de Florida donde será discutido el pleito entre hermanos, ante un juez.

