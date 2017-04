Henrique Capriles: “Iré hasta el último pueblo de Venezuela para organizar el fin del gobierno”

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, se mantendrá en campaña pese a su inhabilitación por 15 años; no como candidato, sino para recorrer todo el país. “Que esta decisión que me impusieron sea una razón más para salir mañana y llenar las calles (…) Me iré hasta el último pueblo de Venezuela para organizar el fin del gobierno”.

Durante un acto que se celebró en Parque Miranda junto a representantes de la Unidad, sociedad civil y parlamentarios, el mandatario regional ratificó que continuará al frente de la gobernación hasta que finalice su periodo y entregará el mandato a quien el pueblo elija. “Aquí llegamos con votos y saldremos con votos, cualquier acción distinta a esa nos encontrarán con el pueblo”, sentenció.

Capriles : el único inhabilitado aquí es Nicolas Maduro Moros pic.twitter.com/2uelpnnHFY — Beatriz Adrián (@Beadrian) April 8, 2017

El dos veces candidato presidencial resaltó que la invalidación del ejercicio de sus funciones públicas es un indicativo más de que el gobierno no quiere elecciones libres en Venezuela, por lo que insistió en que su caso no cambiará la situación del país, sino “la lucha por un cronograma electoral”.

Capriles informó que cumplirá con todos los procedimientos que están establecidos en la ley para su caso, en vista de que la Contraloría le otorgó un lapso de seis meses para ejercer recurso en lo Contencioso administrativo ante el TSJ.

DC | Unión Radio