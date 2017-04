Héctor Rodríguez afirmó que la AN no tiene la potestad de destituir a los magistrados #5Abr

El diputado de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, señaló, durante un derecho de palabra en la sesión de este miércoles 5 de abril, que la Asamblea Nacional no tiene la potestad de destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

“Sin la calificación de falta grave del Poder Ciudadano no pueden destituir a los Magistrados. Hacemos un llamado a debatir las diferencias pero con responsabilidad y sin pedir una intervención del país (…) no intenten dar golpe parlamentario como en Brasil, Paraguay y Honduras, porque no lo van a conseguir”, dijo Rodríguez, jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico.

En dos ruedas de prensa transmitidas por VTV, una ofrecida antes de ingresar a la sesión de la AN y una luego de su intervención, Rodríguez reiteró que la Asamblea no reúne los aspectos legales para solicitar la remoción de magistrados del TSJ.

“La Asamblea Nacional no tiene la potestad para, sin cumplir con el procedimiento, destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo a los medios en respuesta a la sesión ordinaria desarrollada en el Parlamento nacional este miércoles.

“Lo que han planteado los diputados de la oposición por las distintas redes, en las distintas manifestaciones, no es más que un intento de golpe de Estado como el que dieron en Honduras, Paraguay, Brasil, no olvidemos eso”, recalcó.

Añadió: “En Brasil fue electa una presidenta, sin duda alguna de las más honestas que ha tenido Brasil, hoy gobierna en Brasil una persona que no fue electa para ese cargo, quien la destituypo acaba de ser condenado a 15 años de prisión por corrupción, pero no verán esto en los medios de comunicación”.

El bloque mayoritario de la Asamblea Nacional aprobó este 5 de abril un Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y permanencia del golpe de Estado en Venezuela.

La propuesta de acuerdo fue hecha por el diputado Henry Ramos Allup y se condenó la violación de la Constitución a través del acuerdo y se rechazó la conducta del defensor del pueblo por su “solidaridad automática” con el Gobierno y su “complicidad en la violación de derechos humanos”.

Pese a la negativa de la bancada oficialista, la bancada opositora de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un Acuerdo de activación de proceso de remoción de los Magistrados del TSJ por ruptura orden constitucional.

El segundo punto de la sesión de este miércoles 5 de abril trató el proceso para la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El bloque mayoritario de la Asamblea Nacional también aprobó un Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y permanencia del golpe de Estado en Venezuela, luego de una sesión a la que solo asistieron diputados de la bancada opositora. La propuesta de acuerdo fue hecha por el diputado Henry Ramos Allup.

Fue aprobado por unanimidad Acuerdo sobre la ruptura del hilo constitucional y la permanencia de la situación de Golpe de Estado en Venezuela.

1. El artículo 265 de la Constitución es muy claro, para destituir a un magistrado debe iniciar el procedimiento el Poder Ciudadano. pic.twitter.com/MYLqQFiTVD — Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) April 5, 2017

2. Deben tener mayoría calificada y no pueden estar en desacato, la AN no cumple ninguno de estos requisitos! — Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) April 5, 2017

3. Pretenden dar un #golpeparlamentario como pasó en Honduras, Paraguay y Brasil! — Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) April 5, 2017