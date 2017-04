Guanipa: La marcha del 1º de Mayo será la más grande en la historia de Venezuela

El Secretario General Nacional de Primero Justicia apoyó la convocatoria de la movilización realizada por los trabajadores y pidió a los venezolanos en toda Venezuela salir a exigir su derecho a decidir por el futuro del país

El Diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital Tomás Guanipa encabezó este sábado una movilización de los vecinos de El Cementerio en defensa de la Constitución y en la que hizo un llamado a los ciudadanos a salir a las calles este 1º de mayo acompañando masivamente la marcha de los trabajadores.

“Este 1º de mayo salimos a las calles de toda Venezuela, acompañando la convocatoria que han hecho los trabajadores venezolanos, para hacer una marcha tan grande como nunca antes habíamos visto, más grande que la del 19 de abril, más grande que todas la que hemos visto en la historia de un pueblo”, destacó Tomás Guanipa.

El Secretario General Nacional de Primero Justicia acompañado de los diputados José Guerra, Marialbert Barrios, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Fátima Soares y los concejales metropolitanos Alí Mansour, Edison Ferrer, Alicia Figueroa, Pedro Lovatón recorrieron el Bulevar de El Cementerio conversando con los vecinos y personas presentes en el sector.

Guanipa precisó que “ hoy volvemos a llamar al pueblo venezolano a las calles, pacíficamente como siempre reafirmando que siempre que hemos hecho convocatorias pacíficas, terminan en paz cuando no aparece ningún cuerpo, ni ningún organismo de seguridad a reprimir a quienes estamos en la calle, la violencia en Venezuela tiene nombre y apellido, es represión gubernamental”.

La movilización finalizó a la altura del Centro Comercial Los Andes cuando un piquete de la Policía Nacional Bolivariana lanzó bombas lacrimógenas directamente contra los parlamentarios, concejales y personas que caminaban en el Bulevar de El Cementerio que estaban conversando con el oficial a cargo para proseguir la movilización.

Reiteró de nuevo su llamado a los efectivos y funcionarios de los cuerpos de seguridad y a la Fuerza Armada Nacional, para que cesen de reprimir a un pueblo que “está expresando pacíficamente las angustias que los venezolanos tienen al no tener que comer, o por no tener como curarse por no tener medicinas”.

El dirigente Nacional de Primero Justicia reafirmó el compromiso de la Mesa de la Unidad Democrática y de los diputados de Caracas con el cambio para el país, “hoy cuando enterramos a Juan Pablo Pernalete reafirmamos nuestro compromiso con Venezuela, no puede permitirse que en Venezuela se pierda la vida por pedir libertad, se pierda una vida por pedir elecciones, se pierda la vida por marchar pacíficamente”.

Guanipa reiteró su reto al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que permita que los venezolanos puedan salir a las calles a expresar su opinión y decidir el futuro del país a través de un proceso electoral.

“Volvemos a ratificar nuestro reto al gobierno nacional, si tienen un plan mejor que el nuestro, que lo presenten, pero no hay plan mejor para los venezolanos que la profundización de la democracia, que es pedirle a la gente que vote, es cambiar las balas por los votos, que es hacer que la gente se encuentre alrededor de las urnas electorales y que pueda decir el futuro del país. Señores del gobierno pierdan el miedo a la voluntad del pueblo y vamos a contarnos en un proceso electoral que sea el pueblo el que decida”, finalizó.

