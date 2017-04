GNB retiene a Lilian Tintori y a Antonieta Mendoza de López en Ramo Verde #28Abr

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana apostados a la entrada de la cárcel militar de Ramo Verde mantienen retenidas e incomunicadas a Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López, esposa y madre del líder político y preso de consciencia, Leopoldo López, tras negarles la visita este viernes.

A gritos y retenida detrás del inusual operativo militar que mantiene acordonados los accesos a la cárcel militar de Ramo Verde, Tintori denunció que efectivos de la Guardia Nacional las mantienen incomunicadas, sin permitirle visitar a López ni retirarse del lugar; tampoco que le entreguen su teléfono celular para realizar una llamada.

Aseguró que continuarán esperando que se respete el derecho a la visita y pidió a los diputados presentes que se comunicaran con el defensor del pueblo, Tarek William Saab, para que le informaran tanto su situación, como la continuidad del aislamiento contra Leopoldo López.

“No me deja pasar a ver a Leopoldo. No me dicen por qué. Me dijeron que no puedo ver a Leopoldo. Estamos aquí en Ramo Verde desde temprano esperando que nos dejen pasar y nada, tenemos un mes sin saber de Leopoldo, porque tampoco han dejado pasar a sus abogados”, informó la activista de derechos humanos quien junto a su suegra lleva más de cinco horas retenida en el lugar.

DC | La Patilla