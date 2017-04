GNB cierra accesos a la ciudad de Caracas #6Abr

Accesos cerrados, vías principales bloqueadas por efectivos militares, es lo que se observa desde tempranas horas en la ciudad de Caracas. Desde las 4:00 am de este jueves hay fuerte cola antes de llegar al antiguo peaje de Tazón.

De acuerdo con usuarios de Twitter, puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana limitan la movilización de vehículos en la vía.

Por el momento solo hay un canal disponible.

La oposición convocó para hoy una movilización que recorrerá varios puntos de la autopista Francisco Fajardo, hasta llegar al distribuidor de Altamira. El oficialismo realizará una marcha hacia el Parlamento.

El martes también se hicieron movilizaciones de ambos bandos políticos. En la marcha opositora 40 personas resultaron heridas y más de 10 fueron detenidas.

via @Mayita1969: 6:37 am #tazon punto de GN control retrasa tránsito via Ccs #Caracas

— Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) April 6, 2017