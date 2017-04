GANA exhorta a la MUD a cumplir las peticiones del pueblo

A través de un comunicado, la asociación política Gana realizó una advertencia a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que la exhortar a cumplir los requisitos solicitados por el pueblo venezolanos, entre ellas destacaron la recuperación del hilo constitucional, la salida inmediata de Nicolás Maduro y la verdad ante el país.

A continuación el texto de la carta:

Señores

Mesa de la Unidad Democrática (MUD)

Su Despacho.-

Me dirijo a ustedes en nombre de la Gran Alianza Nacional, GANA, para plantearles lo siguiente:

La situación de Venezuela es de suma gravedad, no sólo porque experimentamos una catástrofe humanitaria, sino también una crisis política sin precedentes, en la que inciden variados factores: la injerencia cubana, el narcotráfico, el terrorismo islámico y crímenes de lesa humanidad, entre otros.

En estas circunstancias, no es posible resolver la crisis con un cronograma electoral. Solo la salida inmediata del régimen puede dar inicio a una recuperación nacional. Hacemos esta aclaratoria porque muchos de ustedes han insistido, públicamente, que las protestas ciudadanas que llenan las calles de Venezuela son para pedir elecciones, y eso no es cierto. La gente lo que pide a gritos es la salida de Maduro, aún más justificada ahora, luego de los asesinatos, torturas y encarcelamientos que él ha ordenado durante este mes de abril.

En el pasado su organización incurrió en dos errores fundamentales: negociar con el régimen en el 2014, oponiéndose absurdamente a “La Salida y, dialogar a finales de 2016, sin lograr absolutamente nada excepto el enfriamiento de la calle.

En las últimas horas nos han llegado alarmantes rumores de que algunos de ustedes estarían negociando de nuevo con el régimen, un cronograma electoral a cambio de parar las protestas.

No se debe entregar una vez más las luchas de nuestro pueblo por una promesa de elecciones. Venezuela no se los perdonaría. La MUD sería sobrepasada por los acontecimientos y surgirá un nuevo liderazgo opositor que represente el interés de los ciudadanos y no el de los partidos.

Les hacemos esta exhortación porque no deseamos su fracaso, sino por el contrario, que obtengan un gran triunfo, constituyéndose en los protagonistas del cambio de gobierno que todos deseamos.

En estas horas definitorias, reciban nuestros cordiales saludos

Atentamente,

Enrique Aristeguieta Gramcko

Presidente de GANA

DC/NP