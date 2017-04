Freddy Valera: Régimen recula golpe de Estado

Recularon porque no pueden tapar que el hambre es insostenible; reculan porque no hay medicinas; reculan porque la inseguridad nos hace vivir con miedo; reculan porque han perdido el apoyo popular y jamás lo tendrán de regreso y sobre todo reculan porque la gente los quiere de salida.

“El régimen de Nicolás Maduro está tan débil, tan sin gente, tan desnudo, tan en sus días finales, que ni siquiera una medida extrema, tiránica, como un descarado golpe de Estado al estilo de Fujimori lo pudo salvar y tuvo que recular. Estamos saliendo de este infierno”, asegura el diputado ante la Asamblea Nacional por Acción Democrática y líder opositor, Freddy Valera.

El dirigente blanco afirma que, en su desespero, el régimen de Nicolás Maduro se ha ido quitando la careta y con “descaro se muestra como la tiranía que es, apretando cada vez más las acciones de presión, como el uso anticonstitucional y obsceno del Tribunal Supremo de Justicia para intimidar, reprimir y despojar pero ya ni eso le funciona a un gobierno que trata de atornillarse pero por contrario está colgando más que nunca”.

Recalca que “intentaron usar el TSJ para desconocer la voluntad popular que escogió a los diputados y les quedó tan mal que tuvieron que recular de forma chapucera. Ya no encuentran qué hacer,” dijo.

Valera recordó que en 1992, el dictador -hoy preso- Alberto Fujimori, tomó una medida similar, al borrar de un plumazo al parlamento y los tribunales de Perú y se afincó en el poder por un tiempo pero terminó tras las rejas.

“Maduro tuvo que salir corriendo a enmendar la atrocidad que habían cometido ¿Cómo va decir que el presidente de la República que no sabía de las implicaciones de las decisiones155 y 156 del TSJ en las que se despojaba de inmunidad a los diputados a la Asamblea Nacional y como los magistrados asumían las funciones de los parlamentarios electos por el pueblo? Eso no se lo cree nadie”.

Freddy Valera prosiguió: “Además dijo que se enteró por VTV de la denuncia de la fiscal Ortega Díaz sobre la ruptura del hilo constitucional, como si él no está detrás moviendo los hilos del TSJ, pero su desesperado golpe de Estado le salió por la culata.”

El líder opositor afirma que las razones del recule del chavismo-madurismo vienen dadas por factores externos e internos, por un lado la reacción internacional en repudio a la dictadura venezolano desde organismo como la OEA y Mercour y de algunos gobiernos; y por otro lado el colapso de Venezuela por la corrupción e ineficiencia del chavismo-madurismo.

“Recularon porque no pueden tapar que el hambre es insostenible; reculan porque no hay medicinas; reculan porque la inseguridad nos hace vivir con miedo; reculan porque han perdido el apoyo popular y jamás lo tendrán de regreso y sobre todo reculan porque la gente los quiere de salida ya. El chavismo-madurismo ya no tiene salida y desesperadamente trata de aferrarse al poder y ya no puede”.

Y vienen más

Freddy Valera no duda que las críticas de la fiscal Ortega Díaz sean las últimas, por el contrario, son un punto de inflexión, porque dentro del chavismo-madurismo crece el descontento y la preocupación por la ruina de país que vamos teniendo, “hay mucho chavismo madurismo crítico, como debe ser en una democracia y nosotros los demócratas creemos que en la diversidad de opiniones está el inicio del camino para la reconstrucción de Venezuela.”

El diputado advirtió que estamos en un momento estelar para el país , el punto de quiebra de este horror que hemos padecido durante 18 años. Es el tiempo de la inteligencia, la razón y no de cegarse pasionalmente, de que se impongan las entrañas. Nuestro día, el de recuperar la Venezuela del pan, progreso y trabajo, viene llegando.”

Despiece

Los caballos comen mejor

El diputado Freddy Valera repudió el show que ha montado el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, con la feria del caballo, que es una ofensa para un pueblo que muere de hambre.

“Hay gente comiendo basura y Rangel monta este evento, lleno de caballos gordos. Cada animal de esos come mejor que los pobres de Venezuela y nos cachetean, nos humillan con esa cabalgata llena de gordos caballos que son más importantes y reciben más que nuestro pueblo.

DC/NP