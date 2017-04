Freddy Guevara: No vamos a permitir que nos roben la libertad #4Abr

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, indicó que los parlamentarios de la Unidad Democrática culminaron junto al pueblo una jornada de resistencia pacífica en las calles. Guevara indicó que la manifestación demostró una vez más que el régimen de Nicolás Maduro no podrá detener la voluntad de cambio de todo el pueblo venezolano.

“No vamos a permitir que nos roben la libertad, vamos a ver si ellos tienen más bombas lacrimógenas que nuestra inmensa determinación para conquistar la libertad de Venezuela. Como decía Leopoldo López, el que se cansa pierde, porque la resistencia no es solamente un discurso sino una acción que requiere paciencia y disciplina. Por eso nosotros estamos aquí todavía junto al pueblo, resistiendo los ataques del régimen de la dictadura”, destacó.

El también coordinador nacional encargado de Voluntad Popular indicó que la manifestación fue una victoria importante para la democracia en Venezuela, pues no solo quedó demostrada la resistencia del pueblo venezolano, sino que es aún más evidente para la comunidad internacional que se ha roto el orden constitucional en Venezuela.

“Hoy fue un triunfo para la democracia, porque como sabemos el régimen de Nicolás Maduro pretende dar una ilusión de normalidad para decir al mundo que aquí no se ha roto el orden constitucional, pero qué prueba más grande de que si está roto que el hecho de que intentaron impedir que los diputados debatamos en el Palacio Legislativo. Hoy más que nunca tenemos el apoyo de la comunidad internacional, tenemos el apoyo del pueblo venezolano y queremos que sepan que no abandonaremos las calles. ¡Si se puede Venezuela!”.

En ese sentido, el coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, aseguró que esta nueva jornada de resistencia demostrará al régimen de Nicolás Maduro que no podrá con la voluntad de cambio del pueblo venezolano. “Esta lucha nuestra no es para llevar a un grupo o partido al poder, sino para conseguir un mejor país. Todo lo que hicimos fue marchar, como lo hace un grupo minoritario semanalmente ¿Por qué ellos si pueden manifestarse y nosotros no? ¿Hasta cuándo aceptaremos que traten Caracas como un Gueto donde solo ellos pueden hacer política? Nuestra lucha es entonces por #LaMejorVzla y lo que sucedió hoy fue un momento de resistencia donde los venezolanos le mostramos al régimen de Nicolás Maduro que no podrá con nosotros”.

El coordinador nacional encargado adjunto de la tolda naranja, alcalde David Smolansky, señaló que el pueblo no abandonará las calles hasta que se logre conquistar el cambio democrático, pacífico y constitucional. “Es una nueva jornada de resistencia, donde vemos como el régimen de Nicolás Maduro usa impunemente a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir una nueva expresión de libertad de nuestro pueblo. El Tribunal Supremo de Justicia dio un golpe de estado, donde prácticamente disolvió a la Asamblea Nacional. Pero ellos no entienden, la inmensa mayoría de nosotros queremos un país donde haya democracia y libertad, que no abandonaremos las calles aun así tengamos que tragar gas. Al pueblo de Venezuela le decimos que no está solo, que aquí se encuentran sus diputados, gobernadores, alcaldes, concejales para luchar por la #LaMejorVzla”.

DC/NP