Este contundente y directo mensaje que le envió “Coquito” al Gobierno

El actor venezolano Wilmer Machado, mejor conocido como “Coquito”, se integró este jueves a la marcha convocada por la Unidad en cada uno de los municipios del país, con la intención de exigir el restablecimiento del orden constitucional, donde le pidió al Gobierno nacional ir a elecciones para demostrar quienes son mayoría.

“Nada es 100 por ciento malo, ni 100 por cuento bueno. Vamos a escucharnos, vamos a sentarnos y vamos a contarnos. Éste es el principio último de la democracia”, manifestó.

El artista cuestionó que el Gobierno tilde a las personas de “apátrida” por pensar distinto a sus políticas. “Mi mamá era la que más sabía en mi casa, pero también se equivocaba y yo a veces entraba en desacuerdo con ella (…) por eso no me corrió de la casa y nunca dijo que yo dejaba de ser su hijo, pero para el Gobierno somos unos traidores a la patria cuando no estamos de acuerdo”, dijo.

DC | El Cooperante