¿Es diablodado enemigo del engendro? Por Marlon S Jiménez García

Si, hemos visto en los últimos días a un Diablodado muy activo, con un lenguaje visceral, grosero, irrespetuoso y sobre todo con una actitud pendenciera contra todo aquello que fundamente en la realidad la salida del régimen del poder. Decía mi abuela, sabia por su experiencia vivida: que toda persona que reacciona ante un hecho, aun incierto, pero con pretensiones poderosas para su concreción, es porque tiene miedo a sus efectos; y él debe y mucho: robo de los dineros públicos, narcotráfico, blanqueo de capitales y violación en flagrancia de los DDHH; es candidato a ser juzgado por delitos de lesa humanidad; de allí su temor. Él está interesado, al igual que otros del régimen, que están incursos en actividades delictivas, que no se celebre ningún tipo de acuerdo para celebrar elecciones; que no se hable de transición de ningún tipo, ni siquiera con el visto bueno de los chulos contratados para tal fin, entre ellos, Rodríguez Zapatero, que lleve al final del régimen; que no se plantee escenarios de diálogos en organismos internacionales y si participa la iglesia católica, mucho menos.

Ahora bien, ¿a quién se está dirigiendo Diablodado? A la MUD? No creo, porque para la oposición y para la sociedad en general éste es un ´´vergo´´ sin ninguna autoridad moral, es rechazado y odiado por más de un 99% de los venezolanos, según las encuestas serias y ecuánimes del país (a la prueba me remito); a los chavistas?, no creo, ellos están en ese 99% de rechazo y lo odian porque es culpable por acción del perjuicio creado al legado de Chávez y además éste último prefirió violar la CN que permitir que llegara a la presidencia; al PSUV?, no creo, allí están convencidos, pero callan por cobardes, de que es un personaje dañino para la revolución, la cual utilizó, para cometer delitos y enriquecerse con ellos y la utilizó de mil maneras para sus intereses y/o familiares; para el TSJ, el CNE y la Fiscala?, es posible, allí le deben muchos favores y estos están a buen resguardo y se cuidarán, de que por una arrechera del personaje de marras, salgan a relucir en la opinión pública; al engendro heredero?, es posible, aquí hay una relación de amor-odio de forma sistémica, se aguantan pero no se soportan y trata de mantener con él una fuerte oposición y de conocimiento de causa (relación intrínseca con los sobrinos) mantenida en estos 17 años del régimen; al G/J Padrino López?, sí creo, a él va directamente la presión y el reto, a él lo presiona y lo trata de chantajear para que no vaya a ceder ante los efectos constitucionales que pongan en riesgo la ida del poder. Juega con Padrino López a la fortaleza y a la debilidad de la FAN; Diablodado cree contar con la mayoría de la FAN y es capaz en una confrontación interna de retar al co-gobernante del régimen comunista y poder vencerlo.

Diablodado, por su propia formación militar, como todos los miembros de ese estamento, carecen de los más mínimos espacios indispensables de comprensión del mundo civil y de la política; sufren de haplopía; ellos creen que el país es un cuartel y que toda su población son soldados obedientes, que no existen reglas en contrarios a las suyas, que hay que aceptar una orden, una decisión, una parábola, sea de donde sea, sin menoscabo; he allí su gran fracaso. Los militares a sus cuarteles y al cumplimiento de sus obligaciones que muy bien están señaladas en la CN y en la Ley de las Fuerzas Armadas Nacionales. Hoy, Venezuela cambió, en la calle la protesta, primariamente, no es contra el engendro; éste es un imbécil, un hombre incapaz, que ha demostrado que no sabe en ´´que palo ahorcarse´´, que es manipulable. Las encuestas recientes que saldrán publicadas en los próximos días, harán ésta revelación: ´´el más grave error de la historia´´ califican los venezolanos al chavismo, por aquello de haber permitido a los militares el ejercicio de actividades que solo son exclusivas para los civiles, hasta tal punto que si hoy hubiese una elección presidencial y Chávez fuera candidato, perdería con un 66,1% con el candidato opositor.

En un artículo publicado semanas atrás, concluí el mismo de la siguiente manera: ´´veamos si Padrino López tiene ´´bolas´´ para impedir que los venezolanos luchen por sus derechos constitucionales; ahora le manifiesto lo siguiente: ¿a quién le va a terminar temiendo a Diablodado o al Pueblo?

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com