Entérate el motivo por el que Laura Bozzo casi pierde la vida

La famosa presentadora peruana, Laura Bozzo, se sometió a una tercera cirugía para corregir las secuelas de una mala intervención. En octubre de 2016, Bozzo pasó por el quirófano para prevenir un cáncer y profesionales de una clínica cortaron por error parte de su intestino.

La conductora explicó que esta negligencia médica impactó en su salud y es la razón por la que ha estado ausente en Televisa durante los últimos seis meses. «Yo soy loca y me fui al médico legista. Me dijo que no me saque la venda pero yo le dije que sí, quería que vea el hueco… he podido morir», sostuvo.

Bozzo fue operada de una herida de vientre, que presentó luego de una cirugía mal hecha en su país natal y no le había cicatrizado.

DC/QP