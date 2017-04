Ya vengo mis niños , mami va a caminar un rato por ustedes, por todos los niños por Venezuela 🇻🇪 me dicen que los accesos para llegar a Ccs están cerrados, pues igual haré mi mayor esfuerzo 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

A post shared by Patricia Schwarzgruber (@pattyschwarzoficial) on Apr 8, 2017 at 7:30am PDT