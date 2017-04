En extrañas circunstancias murió bebé de cuatro meses en el General del Sur

Familiares de la bebé Ashley Ariza exigen se investigue la muerte de la bebé,pues presumen negligencia médica por parte de los galenos del Hospital General del Sur en Maracaibo, lugar al que llevaron a la niña al presentar malestar.

Los ojos de Leudy Vázquez, una joven de 20 años, demostraban tristeza. Ella junto a sus familiares y amigos permanecían frente a la morgue del Hospital General del Sur a esperas de que el cuerpo de su bebé, de cuatro meses, le realizaran la autopsia que permitiese develar las causas de la muerte. Pues alega que presuntamente falleció debido a la negligencia médica dentro del centro de salud.

La dolida madre explica que el pasado viernes su hija, Ashley Ariza, presentó fiebre y un dolor en el brazo derecho, por lo que le suministró tratamiento para la fiebre. El sábado en la tarde, luego de continuar con el malestar, su familia la llevó al centro asistencial con fiebre entre 38 y 40 grados. Señaló que los médicos de guardia le inyectaron diclofenac y la mandaron a bañar. “Me dijeron que estuviera pendiente tres días a ver si era viral. Le di acetaminofén para la fiebre y el domingo la traje de nuevo con el dolor en el brazo, pero sin fiebre”.

Vázques relata que el domingo por la noche, cuando la cambió de ropita, notó que tenía el pecho inflamado. El lunes, a las 10.00 de la mañana, la llevó de nuevo al General del Sur con inflamación en la zona y por ende se le practicaron los exámenes para intentar develar que le ocurría. “Los doctores se preguntaban qué era. Me dijeron que la ingresarían y le colocaron una vía, antibióticos y le tomaron muestras de sangre”.

La familia narra que a Ashley la enviaron a traumatología y no podía respirar bien, tenía sus labios blancos y el mismo pañal desde la mañana con pocos residuos fisiológicos. A toda la familia le preocupaba, pero la doctora que la atendió, presuntamente, desestimó sus comentarios porque que se enfrascó en la inflamación.

Tras permanecer un rato en observación, a las 11.00 de la noche los allegados de la niña fueron alertados de que la llevarían al quinto piso. A las 2.00 de la madrugada la bebé se quejaba y tenía su barriguita hinchada. “Llamé a los doctores, le colocaron algo para el dolor y se quedó dormida. A las 4.45 de la mañana se me ahogaba y botó líquido negro por la nariz. Llamé a las doctoras y enfermeras, pero estaban durmiendo. La puerta de las escaleras y ascensores estaban cerradas y cuando la puse de lado la vi muy morada. Cuando llegaron le inyectaron algo y a los minutos cuando la doctora se dio vuelta y la agarré, ya no respiraba”, dijo la mujer.

Llevaron a la niña a sala de shock en la que la evaluaron y aseguraron que sus pulmones y su corazón estaban paralizados. Vásquez detalla que a los cinco minutos le dijeron que no podían hacer nada. “Me preguntaron qué comió la niña, pero solo le daba teta. A ella nunca le pusieron suero ni nada. No entendemos por qué no la dejaron en observación. Dijeron que tenía una celulitis en el pecho, hombro y costilla”.

La familia denunció ante la Policía científica y exigió que se realice una autopsia que devele las verdaderas causas de la muerte de la pequeña. “Nos reunimos con el director del hospital y le plateamos la situación. Nos dijo que podía ser una septicemia y que evaluará el caso y revisará la historia”.

José Parra, responsable del sanatorio, indicó que los familiares desean saber la razón de la muerte de la niña y por lo tanto pidió su historia. Destacó que realizan todas las evaluaciones para determinar lo que pasó. “Estamos en las primeras de cambio. Me reuní con su mamá y debemos esperar los resultados de la autopsia. Se presume que se trata de un proceso séptico, pero debemos esperar los estudios para determinar lo ocurrido”.

