El mensaje de Salma Hayek y Eugenio Derbez a Venezuela: “Su coraje es admirable” (Video)

La actriz mexicana Salma Hayek, acompañada del también actor Eugenio Derbez, expresó su opinión sobre la crisis política de Venezuela que ha desencadenado una serie de protestas en diferentes ciudades del país y que ha sido reprimida por los organismos de seguridad del Estado.

“Quiero decirle a Venezuela que mi corazón está con ustedes, que me da mucha tristeza lo que su gente ha estado pasando, quienes con tanta valentía han salido a las calles a expresar su voz de una manera pacífica. Es increíble como los están reprimiendo“, manifestó durante la promoción de su nueva película “How to be a latin lover”, la cual se estrenará el próximo 28 de abril.

Asimismo, resaltó su admiración por el valor y el coraje de los venezolanos, especialmente por los jóvenes que reclaman un futuro en nuestro país. “Tienen todo el derecho de pedir que se les escuche y se les respete“, dijo.

Por su parte, Derbez destacó que Venezuela tiene el apoyo de todo el mundo e instó a los venezolanos a no bajar la cabeza. “No hay que dejarse“, exhortó.

DC | El Cooperante