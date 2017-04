El Gobierno quiere hacer creer que reculó, pero el golpe de Estado sigue

La Asamblea Nacional de Venezuela realizó una sesión de calle junto al pueblo, en la plaza Brión de Chacaito, donde el presidente del Parlamento, diputado Julio Borges denunció que el Gobierno quiere hacerle creer al mundo que reculó, cuando en realidad en el país el “golpe de Estado” sigue vigente y se mantiene hasta que hayan elecciones.

“El Tribunal Supremo de Justicia TSJ no puede echar para atrás un golpe que ya perpetró, esto no se puede corregir y que no crean que cambiándole palabras a la sentencia cambian algo, porque esto es sólo la culminación de un golpe de Estado que han venido dando durante años y meses en Venezuela y no se corrige cambiando un párrafo”, afirmó Borges.

El líder de la Asamblea Nacional llamó a las instituciones del país actuar de acuerdo a la Constitución y a la conciencia, recordándoles que el mundo entero los está mirando y esperan acciones de ellos; en especial llamó a la Fuerza Armada Nacional a escuchar al pueblo y evitar convertirse en cómplice de un Golpe de Estado, recordando que es su deber hacer respetar la Constitución.

Finalmente Julio Borges resaltó que: “nunca en la historia del país habíamos tenido tanto apoyo internacional, por primera vez nos llaman no para preguntar ¿Que pasa en Venezuela? Sino para deplorar el Golpe de Estado. Nosotros tenemos que responder a ese apoyo manifestando en las calles; iniciemos hoy un movimiento de libertad, llegó el momento de la verdad, este es el momento de la historia donde vamos a cambiar para siempre”.

Por su parte el diputado a la Asamblea Nacional Tomás Guanipa aseveró que “el culpable de lo que está pasando en el país, no puede solucionar el problema. Que no se equivoque el gobierno pensando que esto es un tema de inmunidad parlamentaria, de préstamos del presidente o de atribuciones que le han quitado a la Asamblea; para que el golpe se acabe en Venezuela tiene que haber elecciones libres ya”.

El también secretario general de Primero Justicia invitó a la ciudadanía a marchar el próximo martes 04 de abril desde Plaza Venezuela, hasta la sede de la Asamblea Nacional, para pese al Golpe de Estado, “legislar junto al pueblo”, así mismo indicó que cada día debe haber un motivo para que el venezolano salga a protestar hasta que haya elecciones.

La Asamblea Nacional exige pronunciamiento de la Defensoría del pueblo

Dura la sesión de calle realizada este sábado el grupo de parlamentarios presentes acordaron acudir junto al pueblo hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, a exigir que se pronuncie en rechazo al “Golpe de Estado” que perpetró el Tribunal Supremo de Justicia, en contra del parlamento.

La marcha pacífica, con destino a la sede del Poder Ciudadano, salió al terminar la sesión de calle, pero fue obstruida a la altura de Plaza Venezuela por piquetes y cordones de la Guardia Nacional Bolivariana GNB, donde varios diputados de la Unidad, así como otros presentes fueron atacados y afectados gravemente por represión con bombas lacrimógenas.

DC/NP