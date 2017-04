Donald Trump se sale del protocolo y Melania se lo recuerda con un codazo (Video)

La pareja presidencial de los Estados Unidos, conformada por Melania y Donald Trump, volvieron a convertirse en el centro de atención en las redes sociales, luego que la exmodelo le diera un ligero codazo a su esposo porque este olvidó llevarse la mano al pecho durante la entonación del himno. El anecdótico hecho se registró durante la tradicional celebración de la Pascua en la Casa Blanca.

En el video que se volvió viral en las redes sociales se observa a la pareja junto a su hijo Barron en uno de los balcones del emblemático edificio presidencial. De pronto empieza a sonar el himno de Estados Unidos, de inmediato Melania Trump y su hijo se llevan la mano al pecho como manda el protocolo.

Sin embargo, Donald Trump, que al parecer estaba despistado, no lo hizo, por lo que la primera dama lo previene dándole un codazo, lo cual origina un sobresalto en el presidente. Este hecho generó una serie de comentarios jocosos de parte de los internautas, quienes casi siempre están acostumbrados a ver a Donald Trump imponiéndose a su esposa.

Wow, feels: The President forgot to put his hand on his heart for the national anthem, until an immigrant reminded him. pic.twitter.com/2s8R8iESRB

— GIF The News (@NowThisGIF) April 17, 2017