Diputado Freddy Guevara impide detención arbitraria de ciudadano por parte de GNB #6Abr

La movilización convocada por la Unidad Democrática, #VzlaTrancaContraElGolpe, inició desde siete puntos diferentes de la ciudad capital y fue duramente reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a la altura de Bello Monte, antes de que pudiera llegar al punto final establecido en la Defensoría del Pueblo.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Freddy Guevara, no solo encabezó la marcha hasta la sede de la Defensoría desde el distribuidor Altamira, sino que en medio de la represión, apeló a la no violencia, caminando con las manos en alto como símbolo de paz junto a la diputada Ligia Delfín (VP) y el concejal Reinaldo Díaz (VP) hasta el cerco de la Guardia Nacional en Bello Monte para dialogar con los funcionarios de seguridad, en aras de que la protesta pacífica siguiera su curso.

En momentos cuando recrudeció la represión y funcionarios de la GNB intentaban capturar a algunos manifestantes, el diputado de Voluntad Popular impidió la detención arbitraria de un ciudadano, como se puede apreciar en la fotografía. “Algunos funcionarios de la GNB pretendían agredir a una persona y traté de ayudar, pero estoy bien”, esgrimió al tiempo que condenó la violencia perpetuada por parte de la FANB y de la PNB, que dejó varios lesionados durante la protesta.

El reportero gráfico de la agencia EFE, Miguel Gutiérrez, fue víctima de un disparo de lacrimógenas a quema ropa por parte de GNB por registrar el momento en el que Guevara apoyaba al manifestante.

Guevara aplaudió la gallardía de los ciudadanos quienes resistieron durante varias horas los atropellos de los órganos de seguridad del Estado para manifestar contra el golpe de estado judicial y exigir la destitución de los magistrados golpistas. “Seguimos adelante acompañando al pueblo venezolano en la lucha. No nos vamos a detener porque estamos claros de que esta es una lucha de resistencia; no se trata de llegar a un sitio sino de saber quién se cansa primero. Vamos a ver si a ellos se le acaban primero las bombas o a nosotros la convicción y se los advierto: a nosotros no se nos van a acabar nuestras convicciones. ¡No nos vamos a rendir! Adelante, pueblo bueno. ¡Fuerza y fe!”, sentenció.

Recordó que las acciones de protesta continuarán en los próximos días con objetivos muy claros: “vamos a continuar en la calle exigiendo la restitución plena del hilo constitucional y atribuciones de la Asamblea Nacional, elecciones generales en 2017, destitución de los magistrados que dieron un golpe de estado contra el pueblo representado en la AN, apertura del canal humanitario y liberación de todos los presos políticos”.

Emboscada del régimen

El también diputado y coordinador político nacional encargado de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, denunció que funcionarios de la GNB emboscaron a cientos de ciudadanos cuando se disponían a retirarse de la actividad. “Íbamos caminando pacíficamente desde Chacaíto y nos arremeten por la espalda, le lanzaron bombas a los señores mayores y a los niños que estaban ahí. Esto es una emboscada cobarde y sin sentido por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo hicieron con la intención de agredirnos y no de dispersarnos”.

Ratificó que cada atropello que ejecute la dictadura contra el pueblo venezolano tendrá una respuesta contundente. “Nosotros no nos vamos a rendir y seguiremos exigiendo nuestros derechos desde la calle. No tengan dudas de que vamos a salir las veces que sean necesarias hasta conquistar la libertad de toda Venezuela”.

https://www.youtube.com/watch?v=Nhnst1xWG1k

DC/NP