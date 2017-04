Delsy Rodríguez aseguró que Venezuela amaneció más libre e independiente y celebrando el retiro de la OEA

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que el pueblo venezolano amaneció celebrando la decisión de salir de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Amanecimos más libres, más independientes (…) Lo hicimos por la patria, para proteger la paz y el bienestar de Venezuela, nuestro pueblo ha reconocido esta decisión”.

Afirmó sentirse libre “de no tener que llamar a Washington todos los días para que me diga qué hacer (…) Nosotros siempre vamos en dirección de lo que marca el pueblo de Venezuela”. La Canciller reafirmó que Venezuela se ha retirado de la OEA y hoy formalizarán esta decisión entregando la carta en la que denuncian a esta organización “y retirándonos definitivamente”.

“Hemos roto las cadenas históricas imperiales, somos tierra soberana, pueblo libre e independiente y así seguirá siendo (…) Muchos países nos han felicitado por la decisión de Venezuela de salir de la OEA”, sentenció.

Reiteró que la decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro “atiende a la coherencia histórica e ideológica (…) Nosotros no negociamos los intereses de Venezuela, nosotros defendemos nuestro derecho a la legalidad”.

Rodríguez destacó que veían cómo se conformaba una fuerza para sabotear los mecanismos reales de integración, por ello y con la ley por delante “hemos iniciado el procedimiento de arbitraje contra Argentina”.

Condenó “el entreguismo” de algunos gobiernos, los cuales a su criterio “no tendrá perdón de los pueblos”. Asimismo, agregó: “Es grave la pretensión de intervenir y tutelar a Venezuela (…) Dijimos que ellos estaban promoviendo la violencia en Venezuela y a sectores extremistas, ellos les dan aliento a los sectores violentos y no he visto a esos gobiernos condenando la violencia en nuestro país.

La Canciller venezolana acotó que no puede existir un doble estándar, un terrorismo bueno y otro malo. “Miden con un doble estándar la violencia y la angustia que generan en Venezuela”.

Por otra parte, hizo referencia a los medios de comunicación. “Las corporaciones de la comunicación ocultan las realidades en varios países”.

Rodríguez informó que asistieran a la reunión de cancilleres que se llevará en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el próximo 2 de mayo en San Salvador.

“Esta organización es un espacio creado por nosotros, de nuestra identidad como pueblos”, dijo.

Por último, informó que desde la Celac dará a conocer los nuevos países que se incorporarán al dialogo en Venezuela.Asimismo, dijo que esta reunión contará con una importante presencia de países que rechazan el “bullying diplomático” contra Venezuela.

“Venezuela es respetuosa de las soberanías de los países”, resaltó.

