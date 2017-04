Cristianos comprometidos: adelante por Venezuela. Por Paciano Padrón (@padronpaciano)

“La Iglesia tiene que escuchar el clamor del pueblo que reclama respeto a su dignidad y derechos”, así lo sostiene El Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Diego Padrón, quien añade: “debemos responder no solo con palabras, sino con hechos de vida”. Es claro y contundente el llamado del Pastor a los laicos venezolanos, recientemente reunidos en su Séptimo Congreso Nacional, donde se escuchó decir “Tenemos que recuperar la democracia real e inclusiva”.

Añadió Monseñor Padrón en su alocución a los laicos: no se trata hoy de tener “una religión únicamente vertical, intimista, individualista y espiritualista que no cuestione el sistema y no comprometa al creyente en la transformación de la sociedad. Sería una religión opio del pueblo”. En palabras más llanas, el guía quiso decir: “A Dios rogando y con el mazo dando”. No solo es cuestión de oración, ni tampoco de discursos, de palabras que en algún momento podría llevarse el viento. Es cuestión de testimonio, de “hechos de vida”.

Es hora de actuar, de defendernos y atacar: “No podemos permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás”, afirman nuestros arzobispos y obispos en su más reciente documento conjunto, en el que añaden: “Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos y la protesta”. Afirman luego, “Existe una distorsión del ejercicio del poder en Venezuela, pareciera que todo gira en torno a lo político, olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión del poder”. Hay “incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas”.

En el Congreso de laicos reinó la convicción de que hoy el país vive una encrucijada especialmente exigente, que debe encontrar en cada católico comprometido, un pilar del pueblo para avanzar por el camino del cambio y poner punto final a la dictadura marxista, totalitaria y estatista que hoy nos empuja por el despeñadero.

“El compromiso con la política no es únicamente un derecho, sino un deber, por lo cual el católico debe involucrarse en la construcción de una mejor sociedad”, sostiene Monseñor Padrón, quien añade: “El país necesita laicos conscientes, formados integralmente y comprometidos con la familia y la sociedad”. Es la hora de darlo todo por Venezuela; junto a la oración que tanto necesita el país, debe sumarse la acción de todos, particularmente de quienes profesando la religión católica, decimos estar comprometidos en la lucha por la justicia social.

En la reciente exhortación pastoral de enero, “Jesucristo Luz y Camino para Venezuela” nuestros arzobispos y obispos definen la realidad como “extremadamente crítica”: “Una gran oscuridad cubre nuestro país. Estamos viviendo situaciones dramáticas: la grave escasez de medicinas y alimento. ¡Nunca antes habíamos visto tantos hermanos nuestros hurgar en la basura en búsqueda de comida!, el deterioro extremo de la salud pública, la alta desnutrición en los niños, la ideologización en la educación, el altísimo índice de inflación, la corrupción generalizada e impune, los elevados índices de delincuencia e inseguridad, el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, dibujan un oscuro panorama que se agrava cada día más, porque no ponen correctivos a los males”.

Ahora habría que añadir a los pesares de Venezuela, como si fueran pocos, el Golpe de Estado dado por el régimen, a través de los siete lacayos golpistas de Maduro en la Sala Constitucional. La respuesta debe estar en la calle, en el combate contra los opresores y por la libertad. El mundo está respondiéndole a Venezuela, nos corresponde ahora a los venezolanos responder a plenitud. Es ahora cuando toman cuerpo las palabras de Monseñor Padrón: “responder no solo con palabras, sino con hechos de vida”.

DC / Paciano Padrón / pacianopadron@gmail.com / @padronpaciano