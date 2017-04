Crecimiento personal, por Milton Fernández (@miltontrainercrp)

Agradecido por la oportunidad que me brinda el Diario Contraste para compartir hoy con ustedes en esta primera entrega algo maravilloso que estoy aprendiendo y practico diariamente como lo es el Crecimiento Personal.

Este término fue creado en Bruselas Bélgica en 1987, también denominado desarrollo personal, se refiere al proceso evolutivo e integral de desarrollo continuo, que puede experimentar una persona durante toda la vida que incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan el desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, contribuyen a construir capital humano y facilitan la empleabilidad, mejoran la calidad de vida y contribuyen a la realización de sueños y aspiraciones. También se entiende como la actualización de las potencialidades psicológicas y espirituales que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad. Con el trabajo de crecimiento personal la persona aumenta positivamente la forma de pensar, sentir y actuar de una manera saludable y plena. El crecimiento personal incluye actividades para el desarrollo o formación de otros en roles tales como Trainer, Coach, Maestro, Guía, Consejero, Administrador, Orientador Vocacional, Mentor, que son los que posteriormente se encargarán de mostrarle esta enseñanza a lo que buscan el camino de la luz. Cuando el crecimiento personal se lleva a cabo en el contexto de instituciones, se refiere a los métodos y programas que establecen las herramientas, técnicas, estrategias que apoyan este crecimiento a nivel individual en estas organizaciones.

María de los Ángeles Pérez, el 01/02/2010, en su sitio web publicó las características del crecimiento personal:

Proceso, porque no es una acción que se logra de un momento a otro, sino que más bien, es el resultado de un progresoconstante que se va manteniendo en el tiempo y que permite que el individuo vaya aumentando continuamente sus conocimientos, sus habilidades, su potencial y su desarrollo emocional, biológico, espiritual y en todos los aspectos personales del individuo.

Evolutivo, ya que es un proceso que a su misma vez, está siendo desarrollado a través de múltiples procesos, que van seguidos unos de otros, los cuales les permiten al individuo, pasar por diferentes niveles de desarrollo y madurez.

Integral , porque el crecimiento personal, constituye muchas facetas del individuo y comprende todos los roles y aspectos del individuo partiendo desde lo individual para irse desarrollarse en lo general.

Progresivo, esta es una característica que debe ser esencial en el individuo, puesto que si no hay un nivel de progreso continuo, en cada una de las áreas y en cada aspecto de su vida, simplemente, no puede hablarse de un crecimiento personal, ya que el individuo simplemente existe, pero no crece, ni se desarrolla, en relación a su experiencia de vida.

Continuo, el crecimiento personal no tiene límite de edad, ni de etapa de desarrollo, ni está condicionado a un estilo de vida en particular, ni a un nivel de adquisición o profesión, o distinción social, simplemente mientras el individuo tenga vida, siempre y constantemente, tiene que ir experimentado desarrollo, en todas las facetas de su vida.

Carlos Mario es un consultor, coach, ponente, filántropo y líder de transformación humana,el 20/12/2015 publica en su sitio web “Llévalo Contigo”que es muy importante desarrollar nuestro crecimiento personal para poder llevar consigo una vida mejor. Cuando hablamos del crecimiento personal, no hablamos de estatura, sino de lo importante que es alimentarnos, hacer ejercicio y trabajar afuera en la vida. La mayoría no pensamos en lo importante que es trabajar en nuestro ser interior aunque de esa forma es como nos expandimos y crecemos en la vida. Muchas veces nos preocupamos en la ropa que nos vamos a poner, cómo nos vemos, pero en realidad lo que es, es lo que somos por dentro, nuestro ser,la parte interna, cerebro, alma y espíritu requieren ser desarrollados. No somos sólo cuerpo, lo físico, sino lo más importante es quiénes somos y cómo pensamos.

Ahora se han desarrollado estrategias para que la gente tenga acceso al desarrollo personal.Casi siempre el desarrollo personal lo encontramos en nuestra espiritualidad, pero si estamos todo el tiempo en insatisfacción no hay forma en la cual podamos crecer, ya que la mayoría del tiempo nos la pasamos quejándonos; es disfrutar, apreciar, reconocer y desde ese lugar honrarlo y seguir, reconocer los logros,es ver la manera de como una situación se podría resolver y ayudar a hacerlo. Y algo muy importante para desarrollar el crecimiento personal, la gratitud, porque ella permite enfocarse en llegar más rápido y efectivamente a las metas.

