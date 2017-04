Conoce a joven venezolano que sueña con conocer a Nacho

Hola, Nacho, vine a verte. Estoy esperándote desde las 6 de la mañana. Soy venezolano como tú, tengo 13 años y también me gusta escribir canciones y cantar, al igual que tú. Mi familia y yo nos mudamos de Venezuela ya sabes por qué. Extraño demasiado a mi país. ¿Te puedo cantar una canción que compuse? #Nacho: Así fue la introducción de este muchacho talentoso antes de que yo pudiera decir una palabra, y sigo sin palabras. Su nombre es @marcelorubio01

