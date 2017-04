¡Conmovedor! Mira el mensaje de la viuda de Martín Elías

Este sábado Dayana Jaimes, viuda del cantante colombiano Martín Elias, quien falleció el pasado viernes en un accidente automovilístico, utilizó su perfil de Instagram para expresar el dolor que siente ante la pérdida del vallenatero.

“Amor de mi vida, mi compañero fiel, te amaré por el resto de mi vida, le doy las gracias a Dios porque me presto un ser maravilloso para demostrarme lo bondadoso que es el amor entre dos personas, me llevó ese abrazo, ese beso y ese te amo que me dijiste por última vez“, escribió Dayana en una fotografía en la que recordó el nacimiento de uno de sus hijos.

DC/CD