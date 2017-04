Confirman muerte de joven herido en San Bernardino #19Abr (Vídeo)

El joven identificado como Carlos José Moreno de 19 años de edad, quien fue impactado con una bala en la cabeza, mientras marchaba en San Bernardino murió en la Clínicas Caracas. La muerte es confirmada por los usuarios de Twitter quienes lamentan con pesar la muerte de este joven que se convierte en la séptima víctima de las manifestaciones opositoras en la capital.

A pesar de los esfuerzos de las personas que debieron trasladar al joven en moto, la herida y la perdida de sangre afectó severamente a este ciudadano.

Carlos Moreno (19) Demonstrator injured with bullet in the head in San Bernardino # Venezuela🆘 @UnionVeneUKorg pic.twitter.com/NKTeT7aPFU

