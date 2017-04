Comediante Marko Pérez denuncia amenazas a su familiares en Venezuela

Buen día, públicamente anuncie lo que estamos pasando, se viven momentos difíciles y quiero y sepan que yo no soy su enemigo no gasten energías en mi,he estado con ustedes y estaré en todo momento y estoy pasando por un problema el cual no les pido que me apoyen, pero si que le den importancia a cosas mas grandes como lo es la marcha o los problemas del país, yo seguiré haciéndolos reir y llenándolos de alegría hasta el día que muera, ustedes saben quién soy y no es justo que un momento tan decisivo la atención este sobre mi ataque , ustedes cuentan conmigo y en cada video se los hago saber, aquí estaré siempre para lo que necesiten y por motivos de seguridad no hablaré más sobre el tema, Dios los bendiga siempre.

A post shared by Marco Perez (@markomusica) on Apr 6, 2017 at 5:34am PDT