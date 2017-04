Colectivo Jorge Navas afirma que ellos son un grupo social y no de criminales, sólo usan megáfonos y CNRB #28Abr (Vídeo)

“Nosotros llegamos siempre con un megáfono y una Constitución, ah que se da un “debate acalorado” producto de las circunstancias y situaciones actuales en ese momento, si se han dado… nosotros hemos sido provocados porque ellos (opositores) no son ningún niño Jesús. Así defendió, Jorge Navas, la actuación del movimiento de colectivos, grupos identificados plenamente con el gobierno que han sido asociado a los ataques a la derecha en las diferentes manifestaciones

Navas es el coordinador del Colectivo Resistencia y Rebelión y estas declaraciones la emitió en el programa Primera Página de Globovisión este viernes 28 de abril, resaltando además que los colectivos no son criminales, sino un grupo de trabajo social.

“Nosotros no somos ni asesinos ni secuestradores, somos garantes y tenemos una prioridad defender y hacer que esta revolución avance y se sostenga con el tiempo. Es mi derecho como venezolano vivir en el modelo de un país que yo creo que ha dado resultados y respuesta y defendemos un proyecto de país donde todos tengamos acceso a las libertades”, señaló Navas

Sostuvo que quiere desmontar la campaña de terror que han hecho sobre los colectivos. “Eso de que los colectivos son homicidas, están armados y van disolver una manifestación de forma violenta, eso no es así. Nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, que sienten y padecen las necesidades de lo que se vive en este país, ahora que defendemos la revolución ahí estamos claros”.

Sobre los diputados de la Mesa de la Unidad Demorática indicó que no son “unos ángeles. Hemos tenido debates acalorados con ellos, pero nos han provocado, de manera violenta, tratan de humillarnos y en respuesta a eso nos hemos defendido, pero con un megáfono y una Constitución”.

Destacó que “siempre nos hemos puesto a la orden del Ministerio Público para cualquier investigación, nosotros donde llegamos lo hacemos con un megáfono y una Constitución. Si un video me condena me pongo a la orden del Ministerio Público y bueno mándenme preso. Nosotros no incitamos a la delincuencia ni a delinquir vamos como un derecho constitucional a la manifestación pacífica. Yo nunca he portado ningún tipo de arma, búsquenme un vídeo donde alguno de los colectivos salga con un arma, no existe, porque no creemos en unas armas para defender al país”.

