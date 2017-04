Cinco signos para saber si eres adicto a las redes sociales

1-. Sueltas el computador y tomas el celular: Si al terminar de usar tu ordenador, no pasan más de 5 minutos y ya estás revisando tus notificaciones o interacciones desde tu smartphone, está claro que hay un nivel de dependencia importante. Prueba apagando tu móvil en comidas, reuniones y antes de dormir.

2-. Duermes y despiertas con el teléfono en la mano: Si lo último que haces antes de dormir es conectarte por medio de tu celular, quedándote hasta altas horas de la madrugada tuiteando o hablando con alguien por Whatsapp o Line, luego despiertas muy cansado, y lo primero que haces al abrir los ojos es revisar nuevamente tus notificaciones, eres un serio caso de dependencia de redes sociales.

3-.Necesitas publicar varias veces al día: Aunque no tengas nada importante que decir, es imprescindible que cuentes tu día, una anécdota, o simplemente hacer presencia en todas tus redes sociales, no puedes pasar un día sin cambiar tu foto de perfil, agregar a algún amigo o tener seguidores nuevos y no eres Community o Social Media Manager, ni utilizas las redes para tu trabajo, probablemente estés en problemas.

4-. Eres esclavo/a de los Likes y RT: Si mides tus dichos, y publicas pensando en cuantos likes o RT’s te pueden dar, más allá de lo que en verdad quieres publicar, es un claro signo de que las redes sociales han pasado a estar en tu lista de vicios.

5-. Cuando no puedes conectarte, te irritas: El signo más claro y a la vez más preocupante de las adicciones a estas plataformas de interacción social, es que al estar en algún sitio donde no puedas conectarte, que tu celular o conexión a Internet fallen, te pongas de mal humor, te irrites y te sientas incomunicado/a.

Es necesario saber cual es el límite y dar un paso al lado cuando sea necesario, dejar las redes sociales por un tiempo claramente te hará bien si tienes por lo menos dos de estos signos, recordemos que son para facilitar las comunicaciones, pero no para vivir en ellas.

DC/Agencias