Chyno participará en la marcha del próximo 19 de abril

Por la felicidad de mi infancia, por mis recuerdos benditos y por los sueños cumplidos en tu seno, asumo absolutamente mi compromiso patrio. Voy a aportar mi grano de arena, con humildad, con amor y convicción. Voy por tu libertad madre amada, voy por la hermandad de tus hijos, por la paz que nos robaron, por nuestra reconciliación, por tu reconstrucción, por el futuro que le debemos a las nuevas generaciones. No me importa nada más que la felicidad de mi patria. Porque contigo Venezuela lo tengo todo. Voy por ti. A luchar para verte sonreír. Este 19 de abril marcharé junto a todos mis hermanos.

A post shared by CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) on Apr 13, 2017 at 8:46am PDT