Catherine Fulop no logró controlar las lágrimas al hablar de Venezuela (Video)

Aunque desde hace años Catherine Fulop se encuentra radicada en Argentina, confesó en un programa de televisión que su familia sigue aquí, por lo que sufre cada vez que se entera de los sucesos ocurridos en el país.

“Hace cuatro años que no voy a Venezuela… Sin ser una exiliada, me siento una exiliada”, aseguró Fulop en una entrevista en el programa La Noche de Mirtha, al ser interrogada por la situación en Venezuela, tal y como reseña El Clarín.

Entre lágrimas, Catherine reveló que debido a la crisis y desabastecimiento en el país, ha tenido que enviarle en reiteradas oportunidades comida y medicinas a su madre de 80 años, quien aún sigue en tierras criollas. “Lo que me da tanta tristeza, es que no podemos creer que se haya llegado a tanto, que Venezuela iba a ser secuestrada por esta manga de delincuentes que quieren saquear a mi país… Sentirse exiliada es horrible, y si mi mamá se llega a enfermar… tiene 80 años, yo no puedo viajar a mi país, ¿Cómo puede ser que yo no tenga garantías en mi país?”, dijo afligida.

Asimismo, comentó que para ella en Venezuela “Vivimos en una dictadura”. “Tengo amigos que les han sacado el pasaporte por hacer notas criticando alguna acción del gobierno, amigos que ganan un buen suelo y no comen carne ni pollo, eso no es normal. Vivimos en una dictadura en Venezuela”, concluyó.

DC | Caraota Digital