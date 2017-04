Capriles: Será imposible reprimir y encarcelar a millones de venezolanos que saldrán a la calle

“Es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad en los 26 puntos de salida de nuestra movilización en Caracas y en el resto de los estados. La marcha nuestra fue convocada antes, la de ellos (oficialismo) es una reacción”, expresó el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles con relación a las actividades programadas por la Unidad y el Psuv este 19 de abril.

Asimismo, refirió que cualquier acción del gobierno para repeler a los manifestantes será objeto de rechazo nacional e internacional. “El mundo está atento de lo que ocurre en Venezuela. El gobierno saca mal sus cuentas si cree que puede reprimir y encarcelar a millones de venezolanos que estarán en las calles, esas acciones sólo aceleran su salida del poder”.

Aseguró que son muchas las razones para protestar, puesto que la calidad de vida de los venezolanos se deteriora cada vez más.

“Además, el Golpe de Estado sigue, se desconoce a la Asamblea Nacional, la cual fue electa por más de 14 millones de venezolanos, y el gobierno no acepta la ayuda humanitaria para proveer al país de alimentos y medicinas. Ellos no quieren que se convoquen más elecciones en el país.Nos quitaron el revocatorio, no han convocado elecciones regionales ni de alcaldes y no tenemos tampoco fecha de elecciones presidenciales”, indicó.

Asimismo, dijo que la oposición tiene planteado marchar hasta la Defensoría del Pueblo para exigir al Defensor cumplir con sus responsabilidades. “Si no está dispuesto a hacerlo en los tiempos que vive nuestro país, y va a insistir en ponerse del lado del partido de gobierno, entonces que se aparte de su cargo. No hay ninguna ley que impida a los venezolanos movilizarse a algún organismo del Estado”.

En ese sentido, señaló a los representantes del gobierno que aún pueden rectificar sus acciones. “Hay que preguntar a quienes están en el Psuv si quieren seguir órdenes de Maduro o quieren darse la oportunidad de seguir luchando por sus causas y proyectos, los cuales han perdido por el camino dictatorial que ha asumido Maduro”.

Por último, Capriles se refirió a los hermanos José y Alejandro Sánchez Ramírez, conocidos como “Los morochos Sánchez”, detenidos el 13 de abril en las adyacencias del C.C. La Villa de Montalbán y que este lunes la Juez 10 de control, Josepline Flores, dictó medida de privativa de libertad para los jóvenes tras ser acusados presuntamente de Instigación Pública y Agavillamiento, y que serán trasladados a la cárcel de Tocorón.

“Los morochos están firmes y en resistencia. Uno de los jóvenes explicó a su abogada y papá, que lo torturaron en el Sebin durante 48 horas para hablar en el vídeo que publicó Maduro y que además la fiscalía no autorizó publicar. Ésta es la típica conducta de las dictaduras, pero el gobierno logra un efecto contrario en la gente con sus actitudes, porque mientras más locuras cometen, más dispuesto está el pueblo a resistir”, concluyó.

